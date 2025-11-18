Την Τετάρτη, θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, επιμένοντας ουσιαστικά περίπου στις ίδιες περιοχές. Έτσι, λοιπόν, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα βορειοδυτικά, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και επικίνδυνα, με μεγάλα ύψη βροχής, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών στο βόρειο και κεντρικό Ιόνιο και ιδιαίτερα σε Κέρκυρα, Παξούς και Λευκάδα, τοπικά και σε Κεφαλονιά, σε όλη την Ήπειρο, καθώς και από τις μεσημβρινές ώρες σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, κυρίως της δυτικής και βόρειας και πρόσκαιρα σε τμήματα της δυτικής Μακεδονίας.

Ηπιότερος καιρός στα ανατολικά και νότια

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες, με μερική ηλιοφάνεια κυρίως στα νότια. Τοπικές και ασθενούς έντασης βροχές θα εμφανιστούν σε διάσπαρτα τμήματα του Αιγαίου, με σύντομη όμως διάρκεια.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις, ενώ στα δυτικά οι συγκεντρώσεις θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Ισχυροί νότιοι άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα φτάνουν πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ.

Μικρή πτώση θερμοκρασίας, παραμένει πάνω από τα κανονικά

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ωστόσο θα διατηρηθεί υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στα βόρεια, θα κυμανθεί από 15 έως 19 και τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, η μέγιστη θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές (ψιχάλες) κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς, τοπικά έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, με ριπές έως 7 μποφόρ στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς, τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κυρίως νότιοι, στα 2 με 4 μποφόρ.