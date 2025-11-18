Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθώς σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο – κυρίως σε Κέρκυρα και Παξούς – αλλά και την Ήπειρο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο Τετάρτη, κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών, την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα, εκδίδοντας παράλληλα πορτοκαλί προειδοποίηση για τις βροχές και τις καταιγίδες.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.