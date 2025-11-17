Μετά το ανοιξιάτικο σκηνικό που επικράτησε στη χώρα το Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα, Δευτέρα, αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της Ελλάδας αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από τις πρώτες κιόλας ώρες της ημέρας. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Θράκη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά και επικίνδυνα, συνοδευόμενα από μεγάλα ύψη βροχής, τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στο βόρειο Ιόνιο, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών, σε όλη την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ηπιότερες συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή στο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ο καιρός θα παραμείνει ηπιότερος, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα γίνονται πιο πυκνές, αφήνοντας ωστόσο περιθώρια για μερική ηλιοφάνεια.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με τις συγκεντρώσεις να κυμαίνονται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ισχυροί νότιοι άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Ιόνιο και στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο, οι ριπές των ανέμων ενδέχεται να αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ.

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και νότια τοπικά θα αγγίξει τους 24 βαθμούς. Στη βόρεια Κρήτη, η μέγιστη τιμή θα φτάσει ακόμη και τους 25°C.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους θα πυκνώνουν, με διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσει και τους 23°C. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί στα 4 μποφόρ, με τις ριπές κυρίως στα ανατολικά και νότια να φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο κλειστός, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ασθενούς έως μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς, με πιθανότητα να φτάσει τοπικά και τους 20°C. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα 2 με 4 μποφόρ.