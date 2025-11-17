Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα το επόμενο διήμερο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΜΥ, από αύριο Τρίτη 18 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Πιο συγκεκριμένα, τα φαινόμενα θα είναι έντονα στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης αναμένεται να επεκταθούν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθώντας τις επίσημες ενημερώσεις τόσο από την ιστοσελίδα της (oldportal.emy.gr) όσο και από το ευρωπαϊκό σύστημα Meteoalarm.

Το δελτίο θα ανανεωθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.