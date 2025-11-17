Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με βροχές και χειμωνιάτικο μοτίβο στο τέλος της εβδομάδας, αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Επιστρέφει ο φθινοπωρινός καιρός σταδιακά με τον Χειμώνα να φτάνει μια ανάσα από τη χώρα μας στο τέλος της εβδομάδας όπως μας είχε ενημερώσει μέρες πριν το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ”.

Χαρακτηριστικός ο χάρτης που ακολουθεί!».

Μεταβαλλόμενος καιρός τη Δευτέρα με βροχές και αφρικανική σκόνη – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβαλλόμενος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Τοπικές βροχές αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς βροχές προβλέπονται από το μεσημέρι και στη Θράκη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, με πιθανές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, φτάνοντας έως 24 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Κρήτη.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι 3 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές στη Θράκη από το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι 3 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 20 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές κατά διαστήματα. Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνές. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 23 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στη συνέχεια. Άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός στα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι νότιοι 4 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 18 Νοεμβρίου: Νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές, ενώ στα βορειοδυτικά αναμένονται καταιγίδες. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία με μικρή πτώση στα βόρεια.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο με πιθανές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου: Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία με μικρή άνοδο στα νότια.