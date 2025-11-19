Την Πέμπτη, το σκηνικό του καιρού θα χαρακτηρίζεται από βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας θα επιμείνουν τα ισχυρά φαινόμενα, με σποραδικές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής, ιδιαίτερα στο Ιόνιο, και ιδιαίτερα στο βόρειο και κεντρικό, στην Ήπειρο και σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Τοπικές βροχές κατά διαστήματα αναμένονται επίσης στη δυτική Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ενώ ασθενείς τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στη δυτική-βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Πιο ήπιος καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι κατά βάση αραιές, ωστόσο κατά τόπους και κατά περιόδους θα πυκνώνουν, με τα ανατολικά και τα νότια να διατηρούν περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με σχετικά χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις που ενδέχεται να περιορίσουν ελαφρώς την ορατότητα και να θολώσουν την ατμόσφαιρα.

Νοτιάδες έως 7 μποφόρ – ισχυρές ριπές στο Ιόνιο

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα, οι ριπές στο Ιόνιο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, αγγίζοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή. Στα βόρεια και δυτικά θα κυμανθεί στους 19 με 21 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά θα είναι λίγο χαμηλότερη, στους 16 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα νότια, και πιο συγκεκριμένα στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη, θα αγγίξει ακόμη και τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα πυκνώνουν, αφήνοντας όμως και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια του νομού οι ριπές θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βαθμιαία βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς, τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κυρίως νότιοι, με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ.

Η τάση των επόμενων ημερών

Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα συνεχιστούν οι βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με τοπικά έντονα φαινόμενα μέχρι περίπου το Σάββατο σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία. Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει πιο ήπιος, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ και η σκόνη θα παραμείνει σε παρόμοιες συγκεντρώσεις μέχρι και το Σάββατο, για να περιοριστεί την Κυριακή στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή θα σημειώσει πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιο αισθητή στα δυτικά και τα βόρεια, επανερχόμενη όμως γενικά σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.