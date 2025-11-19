«Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα» αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11. Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση απο Χειμώνα, ωστόσο προς το παρόν δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια» εξηγεί ο μετεωρολόγος.