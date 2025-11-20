Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
- Μασκ και Τραμπ κάνουν restart στη σχέση τους: Το δείπνο της συμφιλίωσης και το παρασκήνιο της προσέγγισης
- Ουκρανία: Νέα παραλαβή 1.000 σορών από την Ρωσία ανακοίνωσε το Κίεβο – «Σύντομα όλες οι απαραίτητες εξετάσεις»
- Τσουκαλάς για «Φραπέ»: Αδιανόητο αυτογκόλ του κυβερνητικού εκπροσώπου και ομολογία της συγκάλυψης που ενορχηστρώνει το Μαξίμου