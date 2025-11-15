Η Σελήνη από την Παρθένο βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει στιγμές σύγχυσης ή έντονης συναισθηματικής ευαισθησίας. Οι επιρροές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση και να δημιουργήσουν μια πιο ονειρική ή αβέβαιη διάθεση στα περισσότερα ζώδια. Αργότερα, η είσοδος της Σελήνης στον Ζυγό φέρνει ισορροπία και αναζήτηση αρμονίας στις σχέσεις. Οι θετικές όψεις με τον Ουρανό και τον Πλούτωνα συμβάλλουν σε ένα κλίμα ανανέωσης, κοινωνικότητας και νέων προοπτικών, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η αντικειμενικότητά σας σήμερα δοκιμάζεται, αφού βλέπετε τα πάντα μέσα από το πρίσμα των δικών σας επιθυμιών. Θυμηθείτε πως δεν γίνεται όλα να γίνονται όπως θέλετε. Ακούστε και τις ανάγκες των άλλων – δεν θα σας κοστίσει τίποτα.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Εκμεταλλευτείτε τη μέρα όσο υπάρχει φως και ενέργεια. Δοκιμάστε κάτι νέο, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας και αφήστε στην άκρη τις συζητήσεις για επαγγελματικά σχέδια. Είναι Σάββατο – χαρείτε την ξεκούραση χωρίς ενοχές.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Θέλετε να δοκιμάσετε τους ανθρώπους γύρω σας για να δείτε ποιοι σας αγαπούν ανιδιοτελώς; Κάντε το, αλλά με χιούμορ και χωρίς υπερβολές. Καλύτερα να ξεκαθαρίσετε τα συναισθήματα παρά να ζείτε με αμφιβολίες.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η μέρα ξεκινά δύσκολα, καθώς κάτι στο οποίο έχετε επενδύσει κόπο δεν εξελίσσεται όπως θέλετε. Μην απογοητεύεστε. Οι προσπάθειές σας θα δικαιωθούν σύντομα και θα δείτε θετικές αλλαγές.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Είστε έτοιμοι να υπερασπιστείτε την ελευθερία σας να εκφράζεστε όπως θέλετε. Κάντε το με θάρρος αλλά και σεβασμό προς τους άλλους. Η μάχη δεν θα είναι εύκολη, όμως στο τέλος θα βγείτε κερδισμένοι.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Από το πρωί θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε δώσει πολλά στη δουλειά εις βάρος του εαυτού σας. Ήρθε η ώρα να αλλάξετε προτεραιότητες. Περάστε τη μέρα φροντίζοντας τον εαυτό σας και αφήστε για λίγο στην άκρη τις έγνοιες.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Σταματήστε να συγκρούεστε με όσους διεκδικούν την ανεξαρτησία τους ή θέλουν να ξεχωρίσουν. Το ότι εσείς δεν είστε στην ίδια διάθεση δεν σημαίνει πως πρέπει να τους αντιπαλεύεστε. Καθώς πλησιάζει το βράδυ, η ένταση θα υποχωρήσει και θα επικρατήσει ηρεμία

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Αν και είναι Σαββατοκύριακο και θέλετε να χαλαρώσετε, οι εκκρεμότητες της εβδομάδας απαιτούν να τις ολοκληρώσετε ως το μεσημέρι. Κάντε υπομονή και οργανωθείτε. Το υπόλοιπο της ημέρας και η Κυριακή προσφέρονται για ξεκούραση και λίγη πολυπόθητη ηρεμία.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στα ύψη. Μην την αφήσετε να χαθεί· αξιοποιήστε τη για κάτι ευχάριστο αλλά και ουσιαστικό. Αν και δεν είστε μαθημένοι να χαλαρώνετε, δοκιμάστε να το κάνετε σταδιακά – είναι μια καλή αρχή.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Μικρά ζητήματα στο σπίτι μπορεί να σας χαλάσουν τη διάθεση. Θα δείτε τα πράγματα πιο σκοτεινά απ’ όσο είναι, ακόμα κι όταν προκύπτει κάτι θετικό. Προσπαθήστε να μη δίνετε σε όλα δραματική διάσταση.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Το πρωί θα θελήσετε να νιώσετε ελεύθεροι, μακριά από υποχρεώσεις και περιορισμούς. Πριν απελευθερωθείτε, απαλλαγείτε πρώτα από τις μικρές δεσμεύσεις της καθημερινότητας. Αν το καταφέρετε, θα ανοίξετε τον δρόμο για νέες γνωριμίες και έντονες εμπειρίες.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Ο αυθορμητισμός σας σήμερα ξεπερνά τα όρια. Μην αφήσετε τις παρορμήσεις να σας οδηγήσουν σε υπερβολές ή άσκοπα έξοδα. Κρατήστε μέτρο, καθώς μπορεί να χρειαστείτε χρήματα για κάτι απρόοπτο τις επόμενες ημέρες.