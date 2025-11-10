Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, αποκαλύπτει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Τι φέρνει η σημερινή ημέρα για τα αισθηματικά, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου;
Η Βίκυ Παγιατάκη αναλύει πώς επηρεάζει η Σελήνη και οι πλανητικές όψεις κάθε ζώδιο ξεχωριστά — από τον Κριό μέχρι τους Ιχθύες — και δίνει πρακτικές κατευθύνσεις για να αξιοποιήσεις θετικές συγκυρίες ή να αποφύγεις εντάσεις.
Δες αναλυτικά τις σημερινές προβλέψεις της Βίκυς Παγιατάκη για κάθε ζώδιο και μάθε τι σε περιμένει σύμφωνα με τα άστρα.
