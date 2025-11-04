Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας από τη Βίκυ Παγιατάκη
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Τετάρτης – Ο Ερμής σε τρίγωνο με Ποσειδώνα φέρνει αλλαγές
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Τον τελευταίο καιρό κάνετε πως δεν βλέπετε τις ευθύνες σας, με αποτέλεσμα να έχετε παραμελήσει αρκετά πράγματα. Μπας και σώσετε λίγο την κατάσταση, αρχίστε να παίρνετε τηλέφωνο φίλους και να ζητάτε συγγνώμη που δεν ασχοληθήκατε μαζί τους τόσο καιρό. Πρέπει να σκεφτείτε και άλλα πράγματα, εκτός από τα προσωπικά […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας από τη Βίκυ Παγιατάκη
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας – Η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει εξάγωνο με Ήλιο, φέρνοντας σταθερότητα και αρμονία
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Αν έχετε βγάλει κάποια χρήματα το τελευταίο διάστημα και θέλετε να κάνετε επενδύσεις, μην τα βάλετε όπου να ’ναι. Δεν είστε για να ρισκάρετε τώρα. Αν δεν πολυκατέχετε τα χρηματιστηριακά, γιατί δεν ζητάτε τα «φώτα» ενός ειδικού που θα σας κατευθύνει πιο σωστά; ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις του Σαββατοκύριακου – Ο Ερμής σε τρίγωνο με Κρόνο είναι μία όψη που χαρίζει υπευθυνότητα και σοβαρότητα σε αποφάσεις
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα δεν θα καταφέρετε να ησυχάσετε στο σπίτι σας, μιας και όλο και κάτι θα χαλάει. Αν ειδικά καίγεστε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική συσκευή, τότε η κατάσταση θα είναι πιο περίπλοκη αφού ενδέχεται να σας αφήσει στα μισά. Εύκολη δεν θα είναι και η πλοήγηση στο Διαδίκτυο αφού θα […]