Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
|Μεταφορά χρημάτων: Πότε θεωρείται γονική παροχή ή δωρεά – Πώς φορολογείται
|Voucher 500 ευρώ: Πώς οι γιαγιάδες μπορούν να αμείβονται για τη φροντίδα των εγγονιών
|Αιτήσεις ανοιχτές: Δουλειά 6 μηνών για άνεργους 30 ετών και άνω με 704€/μήνα και πλήρη ασφάλιση
|Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε έρχεται η… ένεση ρευστού για τους συνταξιούχους
|Ονειρεύεσαι ταξίδια με έκπτωση έως και 60%; Έρχεται η Travel Tuesday
|Κληρονομιές: Δικαιούμαι ποσοστό από την περιουσία του συγγενή μου χωρίς διαθήκη;
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Στο μέιλ σας το τελευταίο διάστημα λαμβάνετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Ίσως γιατί ψήνεται μια νέα προοπτική για την καριέρα σας. Συνεχίστε την ανταλλαγή αλληλογραφίας με ανθρώπους που έχουν δύναμη, ακόμα κι αν πρόκειται όχι για επίσημους σκοπούς αλλά για πιο προσωπικούς. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Το […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο:
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Τον τελευταίο καιρό κάνετε πως δεν βλέπετε τις ευθύνες σας, με αποτέλεσμα να έχετε παραμελήσει αρκετά πράγματα. Μπας και σώσετε λίγο την κατάσταση, αρχίστε να παίρνετε τηλέφωνο φίλους και να ζητάτε συγγνώμη που δεν ασχοληθήκατε μαζί τους τόσο καιρό. Πρέπει να σκεφτείτε και άλλα πράγματα, εκτός από τα προσωπικά […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο:
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Αν έχετε βγάλει κάποια χρήματα το τελευταίο διάστημα και θέλετε να κάνετε επενδύσεις, μην τα βάλετε όπου να ’ναι. Δεν είστε για να ρισκάρετε τώρα. Αν δεν πολυκατέχετε τα χρηματιστηριακά, γιατί δεν ζητάτε τα «φώτα» ενός ειδικού που θα σας κατευθύνει πιο σωστά; ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) […]