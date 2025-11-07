Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, είναι εδώ για να μας καθοδηγήσει μέσα από τις αστρολογικές ενδείξεις της ημέρας. Με τις πολύτιμες γνώσεις της, μας δίνει προβλέψεις για όλα τα ζώδια, αλλά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε καλύτερα τις καταστάσεις στην καθημερινότητά μας.

Ανακαλύψτε τι σας επιφυλάσσει το σύμπαν, πώς θα κινηθείτε στον επαγγελματικό και προσωπικό τομέα και ποιες ευκαιρίες ή προκλήσεις μπορεί να εμφανιστούν σήμερα.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη και οργανώστε τη μέρα σας με γνώμονα την αστρολογική καθοδήγηση.