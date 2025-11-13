Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Οι αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Είστε κάπως ευαίσθητοι με τα συναισθήματα των άλλων και αυτό θα σας οδηγήσει σε δύσκολους καιρούς.Θα συνειδητοποιήσετε σήμερα ότι αντιμετωπίζετε ένα υψηλό επίπεδο έντασης στην εργασία και τις προσωπικές σχέσεις. Οταν φτάσετε στα όριά σας, πάρτε βαθιές ανάσες και προσπαθήστε να μην εκραγείτε. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Υπάρχουν […]