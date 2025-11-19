«Φρένο» στη μάστιγα της κατανάλωσης αλκοόλ και καπνού από ανηλίκους επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που τίθενται σε εφαρμογή.

Θα δηλώνουν την επιχείρηση

Πλέον οι επιχειρηματίες θα μπαίνουν στο events.gov.gr και θα δηλώνουν την επιχείρησή τους με κωδικούς Taxisnet, ποιο κατάστημα έχει την ιδιωτική εκδήλωση, πότε ξεκινά, πότε τελειώνει και το όνομα του διοργανωτή με το ΑΦΜ ώστε αυτός να την αποδεχθεί.

Στο τέλος παράγεται ένα QR code ώστε η Αστυνομία να ελέγχει ότι επιτρέπεται η εκδήλωση, αλλά όχι η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Όποιος θέλει πλέον να αγοράσει αλκοόλ ή καπνό θα πρέπει να δείχνει τη νέα ταυτότητα και μέσω gov.gr wallet θα υπάρχει η επιλογή «έλεγχος ηλικίας». Ο πωλητής δεν θα χρειάζεται να συνδεθεί. Βγαίνει ένα QR code και αν κάποιος είναι ανήλικος θα βγαίνει ένα κόκκινο σήμα που θα δείχνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής είναι κάτω των 18.

Επιπλέον, θα υπάρξει μητρώο καταστημάτων ψηφιακών και φυσικών για πώληση αλκοόλ, καπνικών προϊόντων ή άτμισης. Έτσι οι επιχειρηματίες του κλάδου πρέπει να μπουν στο alto.gov.gr μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026 και να δηλώσουν τα καταστήματα και τα προϊόντα που πωλούν.

Με τον νέο νόμο προβλέπεται στους ελέγχους να συμμετέχει και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ μέσω της εφαρμογής safe.youth και του πενταψήφιου αριθμού 10201 οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν τους επαγγελματίες που προσφέρουν αλκοόλ σε ανηλίκους.