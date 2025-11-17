Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αγρίνιο, ενώ συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κατηγορούμενος για παράβαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας, που απαγορεύει τη διάθεση προϊόντων αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους. Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11), όταν μια 17χρονη μετέβη στο κατάστημα στην πόλη του Αγρινίου και κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό, με συνέπεια να περιέλθει σε κατάσταση μέθης.

Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.