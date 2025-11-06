Χειροπέδες πέρασαν το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε δύο εργαζόμενες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (μίνι μάρκετ – καφέ – είδη περιπτέρου) στον Βόλο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με τον «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ», το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι συλληφθείσες προμήθευσαν ανήλικη με φιάλη αλκοολούχου ποτού, πράξη, που απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται από τη νομοθεσία. Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και, κινούμενες εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Αστυνομικές πηγές επισήμαναν ότι οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις, που διαθέτουν αλκοολούχα ποτά θα εντατικοποιηθούν, ενώ τονίζουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και υπευθυνότητας από την πλευρά των επαγγελματιών.