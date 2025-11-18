Στην «ιστορία που ένωσε την Ελλάδα και τις ΗΠΑ στη ναυτιλία» αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός Ναυτιλίας κάνει λόγο για την πώληση των Liberty σε Έλληνες πλοιοκτήτες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αναλυτικότερα, ο Βασίλης Κικίλιας γράφει σε ανάρτησή του στο Instagram: «Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα θρυλικά Liberty δόθηκαν σε προνομιακές τιμές σε Έλληνες πλοιοκτήτες, προκειμένου να αναβιώσει η ελληνική ναυτιλία.

Το Hellas Liberty, ένα από τα τρία Liberty που έχουν πλέον απομείνει, θυμίζει ποιες ήταν οι σχέσεις συνεργασίας της Αμερικής με την Ευρώπη και πώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες δημιούργησαν αυτό το μικρό θαύμα στην ελληνική ναυτιλία, που αποτελούσε την απαρχή της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας των ΗΠΑ και Ελλάδας».

Κικίλιας: «Συζητήσεις με τις ΗΠΑ για επενδύσεις σε ναυπηγεία, λιμάνια και υποδομές»

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Ναυτιλίας προσθέτει: «Σήμερα προχωράμε σε ένα νέο, μεγαλύτερο βήμα, μετά και τις εξαιρετικές συμφωνίες που υπογράφησαν στο Ζάππειο. Με εντολή του Πρωθυπουργού ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ για επενδύσεις σε ναυπηγεία, λιμάνια και υποδομές, που θα φέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας.

Φιλοδοξούμε αυτός ο κλάδος να γίνει ξανά η βαριά βιομηχανία της χώρας μας».

Δείτε την ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια, την οποία έχει συνοδεύσει με βίντεο:

