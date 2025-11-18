Την επανέναρξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιά–Κύθνου, η οποία είχε διακοπεί το 2024, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, παρότι οι συνδέσεις του νησιού δεν ανήκουν στις άγονες γραμμές και καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά, ο ίδιος προχώρησε σε συνεννόηση με συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά, εξασφαλίζοντας τη δρομολόγηση νέου πλοίου.

Τα νέα δρομολόγια θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Παρασκευή και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή, συμπληρώνοντας τα πέντε εβδομαδιαία δρομολόγια που εκτελούνται ήδη από το Λαύριο.

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, η εξέλιξη αυτή εξυπηρετεί τους μόνιμους κατοίκους, τους δημόσιους λειτουργούς και τους επισκέπτες της Κύθνου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας του νησιού.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός ύψους 668 εκατ. ευρώ για τις άγονες γραμμές, με διάρκεια τεσσάρων ετών, ο οποίος θα διασφαλίσει τη συγκοινωνιακή κάλυψη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της χώρας.