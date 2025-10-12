«Η δύναμη των εμπορικών, ενεργειακών και ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ (δηλαδή ναυπηγείων, λιμανιών, LNG και ενέργειας), μπορεί να καταστήσει τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο για την Αμερική», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως είπε, εφόσον είναι ισχυρές οι σχέσεις των δύο χωρών «οι ΗΠΑ μπορούν να διακινούν το LNG που εξάγουν μέσω της Ελλάδας, είτε μέσω του βόρειου άξονα από την Αλεξανδρούπολη – που είναι μία από τις επιδιώξεις μας – είτε να αποθηκεύεται στη Ρεβυθούσα, είτε σε νέα FSRU που θα δημιουργηθούν.

Αυτό σημαίνει νέες υποδομές, λιμάνια, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και μέσω της ενέργειας, ασφάλεια. Ενεργειακή ασφάλεια, γιατί η χώρα μας δεν βρίσκεται στην πιο εύκολη γειτονιά».

Η επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ

Ως προς την επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ (στο πλαίσιο της πρότασης Net-Zero Framework) για τη ρύθμιση εκπομπών στη ναυτιλία, ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα εθνικού συμφέροντος.

«Έχει προβλήματα, ασάφειες και μη ρεαλιστικούς στόχους αυτή η συμφωνία», σημείωσε και επισήμανε πως ο στόχος όλων των χωρών του πλανήτη είναι να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα μέχρι να μηδενιστούν.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι είναι σημαντικό «αυτό να γίνει σε ρεαλιστικό χρόνο και όχι να “σπρωχτεί στο σήμερα”, τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακόμα νέα πράσινα καύσιμα – κι αν υπάρχουν, καλύπτουν μόλις το 0,5% της ανάγκης του παγκόσμιου στόλου».

Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε πως «ήδη, μέσα στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, θέσαμε ισχυρές επιφυλάξεις για την ψηφοφορία αυτή.

Στις μέρες μας, οφείλουμε να υπερασπιστούμε: να είμαστε ενεργειακός κόμβος, να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια και άρα, μια σύνθετη άμυνα – και με τους συμμάχους μας και με την Αμερική. Και από αυτό να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, πλούτος και μια βαριά βιομηχανία, την οποία έχουμε πολλή ανάγκη, για να σταθεί δίπλα στον τουρισμό».

Η διασύνδεση των νησιών

Στη συνέντευξή του στον Σκάι, ο υπουργός μίλησε επίσης και το θέμα διασύνδεσης των νησιών των άγονων γραμμών.

Όπως είπε, το υπουργείο προκήρυξε κλειστό διαγωνισμό 168 εκατ. ευρώ για 4 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι «τα νησιά μας, που είναι στα όρια των θαλάσσιων συνόρων μας, δεν αποτελούν μειονέκτημα.

Αντιθέτως, η κυβέρνησή μας θεωρεί ότι είναι γεωστρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα και γι’ αυτό έχουμε χρέος να υπηρετούμε τους νησιώτες μας και να διασφαλίζουμε τη μετακίνησή τους σε άλλα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα».

Τέλος, αναφορικά με την ακτοπλοΐα, ο υπουργός επισήμανε ότι όλο το καλοκαίρι έγιναν πάνω από 1.000 έκτακτοι έλεγχοι ασφαλείας σε πλοία όλων των τύπων (συμβατικά, ταχύπλοα, ferry boats, τουριστικά κ.λπ.).

Ανανέωση ακτοπλοϊκού στόλου

Επίσης, όπως σημείωσε, η ελληνική κυβέρνηση δίνει 300 εκατομμύρια συν 700 εκατ. δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να ανανεωθεί ο ακτοπλοϊκός στόλος της χώρας μας. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ο νέος τομέας ανάπτυξης.

«Προτρέπω» προσέθεσε, «και τους επιχειρηματίες να έρθουν να αδράξουν την ευκαιρία και να επενδύσουν σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος – μαζί με την ποντοπόρο ναυτιλία που είναι πρώτη δύναμη και μας κάνει περήφανους – χρειάζεται να στηριχθεί με σχέδιο και επενδύσεις».