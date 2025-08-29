Νέες παροχές και σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στον νέο διαγωνισμό για τις άγονες γραμμές και στοχεύουν στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αθλητών, αλλά και συνταξιούχων, κάνοντας πιο προσιτές τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά.

Δείτε την ανάρτηση: