Νέες παροχές και σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στον νέο διαγωνισμό για τις άγονες γραμμές και στοχεύουν στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αθλητών, αλλά και συνταξιούχων, κάνοντας πιο προσιτές τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά.
Δείτε την ανάρτηση:
Προχωράμε, μέσω του νέου διαγωνισμού των άγονων γραμμών, σε ακόμα πιο δυνατές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες μας και στηρίζουμε έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη. Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
