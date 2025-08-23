Εντατικοποίηση των ελέγχων στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια αποφάσισε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με πρωτοβουλία του υπουργού Βασίλη Κικίλια και κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια περίοδο που η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η θερινή περίοδος στα ελληνικά νησιά και λιμάνια.

Σύμφωνα με ενημερωτική εγκύκλιο που διαβιβάστηκε σε όλες τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, δίνεται οδηγία για εντατικούς ελέγχους στα ημερόπλοια που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Οι έλεγχοι αυτοί θα πραγματοποιούνται σε λιμάνια πανελλαδικά και εστιάζουν τόσο στην ομαλή λειτουργία και κυκλοφορία των πλοίων όσο και στην αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

Έλεγχοι και προϋποθέσεις στη λειτουργία των ημερόπλοιων

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους όρους υπό τους οποίους τα τουριστικά ημερόπλοια δραστηριοποιούνται, όπως ο έλεγχος των καταστάσεων επιβατών, η στελέχωση με το απαραίτητο και προβλεπόμενο πλήρωμα, καθώς και η ύπαρξη όλων των απαραίτητων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών. Στόχος είναι η διασφάλιση ότι τηρούνται πλήρως όλες οι αναγκαίες νομικές και λειτουργικές προϋποθέσεις.

Παράλληλα, εκδόθηκε εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου, η οποία καλεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να φροντίσουν για την απρόσκοπτη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και των κανόνων λειτουργίας στη διακίνηση των επιβατών, με στόχο να διασφαλιστεί η εύρυθμη θαλάσσια εξυπηρέτηση για το ταξιδιωτικό κοινό.

Δηλώσεις και στόχοι του Υπουργείου Ναυτιλίας

Ο υπουργός Β. Κικίλιας τόνισε πως «Όλες οι προληπτικές ενέργειες αστυνομικής δράσης έχουν ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής», αναγνωρίζοντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι επαγγελματίες της ακτοπλοΐας και της ναυτιλίας αποτελούν συνεργάτες μας στην κοινή προσπάθεια για ποιοτικές υπηρεσίες και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η ασφάλεια αποτελεί την αφετηρία και το θεμέλιο αυτής της προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, αυξάνουμε συνεχώς τους ελέγχους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας. Στόχος η διαρκής αύξηση του επιπέδου ασφαλείας για τους πολίτες. Έτσι, εμπεδώνεται στους συμπολίτες μας το αίσθημα σιγουριάς και αντανακλάται η εικόνα μιας οργανωμένης πολιτείας, που διέπεται από κανόνες ασφαλείας και τάξης».