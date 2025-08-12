Σημαντικά βήματα ενίσχυσης της υδροδότησης στα ελληνικά νησιά, και ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και μικρές περιοχές, υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα από το υπουργείο Ναυτιλίας και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της χρόνιας λειψυδρίας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 103 παρεμβάσεις που απευθύνονται σε 61 νησιωτικούς δήμους και ΔΕΥΑ, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 9.073.448 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για τη Λειψυδρία για το έτος 2025, θέτοντας την επίλυση του υδατικού προβλήματος ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων, έχει ήδη εξασφαλιστεί νέα επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καλύψει άμεσες ανάγκες σε κρίσιμες περιοχές.

Επιτάχυνση αδειοδοτήσεων και ενίσχυση των συστημάτων ύδρευσης

Κομβικό ρόλο για τη βελτίωση της κατάστασης διαδραματίζει η απλούστευση της αδειοδότησης μονάδων αφαλάτωσης, χάρη σε fast track διαδικασίες που ήδη έχουν εφαρμοστεί. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να έχουν αδειοδοτηθεί 35 νέες μονάδες σε πάνω από 27 νησιά, ισχυροποιώντας σημαντικά τα τοπικά υδροδοτικά συστήματα.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην τεχνική υποστήριξη προς τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, διεκπεραιώνοντας ακόμα και τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την αποφυγή καθυστερήσεων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η Μεγίστη, οι Λειψοί, η Κίμωλος, τα Διαπόντια νησιά, η Γαύδος, ο Άγιος Ευστράτιος και η Ιερά Μονή Πανορμίτη Σύμης, λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή και χρηματοδοτεί την πρόσληψη τεχνικών συμβούλων για 15 και πλέον δήμους στην ολοκλήρωση νευραλγικών έργων ύδρευσης.

Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί συνέργειες με τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος είναι η εκπόνηση πρότυπων τευχών προδιαγραφών, η καθιέρωση ενιαίας κοστολόγησης έργων αφαλάτωσης και η στήριξη των αδύναμων δικαιούχων, για διαφανείς και αποτελεσματικές επενδύσεις στο μέλλον.

Πολιτική βούληση και στρατηγικός σχεδιασμός για τους υδάτινους πόρους

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τα Ύδατα και υπό τον συντονισμό του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, το υπουργείο καταθέτει πολύτιμη τεχνογνωσία ώστε η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας να αποτελεί διαρκές κριτήριο στη χάραξη εθνικών πολιτικών για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Είναι χαρακτηριστικό πως από το 2019 μέχρι σήμερα, το υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν χρηματοδοτήσει περισσότερα από 400 έργα σε 78 νησιά, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ, με διαρκή έμφαση στα πλεονεκτήματα αλλά και στις προκλήσεις των μικρών και απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Δηλώσεις υπουργείου: Προτεραιότητα στην επάρκεια και την ποιότητα νερού

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε σχετικά: «Με ταχύτητα, συνεργασίες και στοχευμένες παρεμβάσεις, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο την επάρκεια και την ποιότητα του νερού στα νησιά μας. Με τις 103 δράσεις που πραγματοποιούνται φέτος σε 61 δήμους και τη διάθεση των 9.073.448 εκατομμυρίων ευρώ, βελτιώνουμε τις συνθήκες υδροδότησης, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και στηρίζουμε τη νησιωτικότητα που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας».

Αντίστοιχα, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, σημείωσε: «Με συνεχείς επισκέψεις στα νησιά μας, σε στενή επαφή με τους βουλευτές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νησιωτικά επιμελητήρια, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, καταγράφουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε αξιόπιστες λύσεις, όπως τώρα στο ζήτημα της λειψυδρίας. Οι υπηρεσίες της Γενικής μας Γραμματείας, έχουν χαρτογραφήσει τις ανάγκες των νησιών – μικρών και μεγαλύτερων – και με σωρεία παρεμβάσεων, που το τρέχον έτος ξεπερνούν τις 100, βοηθάμε ουσιαστικά τους νησιώτες μας. Άλλωστε, η προστασία και η περαιτέρω ανάδειξη της “Νησιωτικότητας”, αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησής μας».