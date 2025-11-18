Η μόδα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (The Met), καθώς βγαίνει από το υπόγειο του Ινστιτούτου Κοστουμιών και καταλαμβάνει κεντρική θέση στο μουσείο.

Η εαρινή έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών και το Met Gala 2026 θα έχουν ως θέμα την «Costume Art» («Τέχνη Κοστουμιών»), αναδεικνύοντας τη μόδα ως μορφή τέχνης και πολιτισμικής έκφρασης.

Με την έκθεση θα εγκαινιαστεί η νέα γκαλερί Condé M. Nast, έκτασης περίπου 1.115 τετραγωνικών μέτρων, η οποία βρίσκεται δίπλα στη Μεγάλη Αίθουσα του μουσείου. Ο υπεύθυνος επιμελητής Άντριου Μπόλτον χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «τεράστια στιγμή για το Ινστιτούτο Κοστουμιών», υπογραμμίζοντας ότι «θα μεταμορφώσει το τμήμα μας, αλλά και τη μόδα γενικότερα – το γεγονός ότι ένα Μουσείο Τέχνης όπως το Met δίνει στην πραγματικότητα μια κεντρική θέση στη μόδα».

Για να τιμήσει τη σημαντική αυτή περίσταση, ο Μπόλτον σχεδίασε μια έκθεση που εξετάζει «την κεντρική θέση του ενδεδυμένου σώματος στην τεράστια συλλογή του Μουσείου». Η παρουσίαση θα συνδυάζει πίνακες, γλυπτά και αντικείμενα που καλύπτουν 5.000 χρόνια τέχνης, μαζί με ιστορικά και σύγχρονα ενδύματα από το Ινστιτούτο Κοστουμιών.

«Το ενδεδυμένο σώμα είναι το κοινό νήμα σε όλο το Μουσείο», ανέφερε ο Μπόλτον, επισημαίνοντας ότι «ακόμα και το γυμνό δεν είναι ποτέ γυμνό – είναι πάντα χαραγμένο με πολιτιστικές αξίες και ιδέες».

Η μόδα ως μορφή τέχνης

Σε κοινή ανάρτηση στο Instagram, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και το Ινστιτούτο Κοστουμιών Met σημείωσαν ότι το θέμα της έκθεσης «εξυμνεί τη μόδα ως μορφή τέχνης». Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του μουσείου, η έκθεση θα επικεντρωθεί κυρίως στη δυτική τέχνη από την προϊστορία έως σήμερα και θα οργανωθεί γύρω από θεματικούς σωματότυπους που αντικατοπτρίζουν τη διαχρονική παρουσία του ανθρώπινου σώματος.

«Αυτές οι συγκρίσεις θα αναδείξουν την άρρηκτη σχέση μεταξύ των ενδυμάτων και του σώματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση, «και θα αποκαλύψουν ότι οι καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις του σώματος διαμορφώνονται από τα ενδύματα που τα ντύνουν και ότι τα ενδύματα, με τη σειρά τους, διαμορφώνονται από τα σώματα που ντύνουν».

200 έργα τέχνης και 200 ενδύματα σε διάλογο

Η έκθεση θα παρουσιάσει 200 έργα τέχνης από τις συλλογές του Met, δίπλα σε 200 ενδύματα και αξεσουάρ του Ινστιτούτου Κοστουμιών. Η συνύπαρξη αυτή δεν είναι μόνο αισθητική, αλλά και συγκριτική – και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολιτική.

Τα εκθέματα θα χωρίζονται σε κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους σώματος: το κλασικό σώμα, όπως στη «Νίκη της Σαμοθράκης», το γυμνό σώμα, τα σώματα που συχνά παραλείπονται – όπως της εγκυμοσύνης ή της γήρανσης – αλλά και το ανατομικό σώμα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το φόρεμα της Renata Buzzo με ζωτικά όργανα (S/S 2025).

Το Met Gala 2026

Το Met Gala, γνωστό και ως Costume Institute Benefit, πραγματοποιείται κάθε χρόνο υπέρ του Ινστιτούτου Κοστουμιών και αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησής του. Όπως πάντα, θα διεξαχθεί την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου.

Το 2026, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη σχέση μόδας και τέχνης στο Met.