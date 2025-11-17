Η Ντίανα Χρκα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βάζει τέλος στην απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει μετά τον θάνατο του γιου της στην τραγωδία του Νόβι Σαντ στην Σερβία. Όπως δήλωσε, επιθυμεί να παραμείνει ζωντανή για να συνεχίσει να συμμετέχει στις διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.

Ο γιος της, Στέφαν Χρκα, 27 ετών, ήταν ένας από τους 16 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους πέρσι, όταν κατέρρευσε η στέγη ανακαινισμένου σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα οργής για την κακοδιαχείριση και την απουσία ευθυνών, οδηγώντας σε μαζικές κινητοποιήσεις που ζητούν την παραίτηση του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

«Βάζω τέλος στην απεργία πείνας», δήλωσε η 48χρονη Χρκα στους δημοσιογράφους, από το αντίσκηνο όπου διαμαρτύρεται έξω από το κοινοβούλιο από τις 2 Νοεμβρίου. «Μπορώ να κάνω πολλά περισσότερα ζωντανή», πρόσθεσε.

Η ίδια κάλεσε φοιτητές που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις να τη συναντήσουν, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους συνεργασίας για τη συνέχιση του κινήματος.

Το κύμα διαμαρτυριών κατά του καθεστώτος Βούτσιτς

Οι πολύμηνες κινητοποιήσεις έχουν κλονίσει την πολυετή κυριαρχία του Βούτσιτς στην εξουσία. Το κίνημα, που καθοδηγείται από φοιτητές, ακαδημαϊκούς και στελέχη της αντιπολίτευσης, κατηγορεί τον Σέρβο πρόεδρο και το κόμμα του για διαφθορά, νεποτισμό, ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες και περιορισμό της ελευθερίας των ΜΜΕ.

Ο ίδιος και οι υποστηρικτές του απορρίπτουν τις κατηγορίες. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση του σταθμού ίσως να οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την τραγωδία για πολιτικούς σκοπούς.