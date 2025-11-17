Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές στη Ρουμανία καθώς νωρίτερα στις φλόγες τυλίχθηκε το τουρκικών συμφερόντων τάνκερ ORINDA, που μετέφερε 4.000 τόνους υγραερίου, μετά από ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό.

Οι κάτοικοι των ρουμανικών χωριών Plauru και Ceatalchioi, που βρίσκεται απέναντι από το Izmail, στην άλλη όχθη του Δούναβη, χρειάστηκε να εκκενώσουν τις κατοικίες τους μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο πλοίο.

Romania has ordered residents to evacuate from the village of Plauru near the Danube River on the border with Ukraine, as a fire burns aboard the Turkish-flagged liquid natural gas tanker, M/T ORINDA, following a Russian drone strike on the Ukrainian Port of Izmail. pic.twitter.com/nE3agLo0hM — OSINTdefender (@sentdefender) November 17, 2025

Ο επικεφαλής του Τμήματος Έκτακτων Αναγκών της Ρουμανίας (DSU), Raed Arafat δήλωσε (Digi24) ότι ο κίνδυνος έκρηξης του τάνκερ, είναι υψηλός. Εάν το πλοίο εκραγεί, ο αντίκτυπος θα είναι αισθητός σε ακτίνα 4,5-5 χιλιομέτρων, εξήγησε.

Το τάνκερ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το Plauru αυξάνοντας τον συναγερμό.

Εκκένωση δύο χωριών μέχρι ο κίνδυνος να εξαλειφθεί

Στην Tulcea, τα χωριά Plauru και Ceatalchioi, όπου ζουν περίπου 250 άτομα, έχουν εκκενωθεί.

Η απόφαση εκκένωσης ελήφθη από την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης με τους περίπου 250 κατοίκους να επιστρέφουν στα σπίτια τους «όταν ο κίνδυνος θα έχει εξαλειφθεί», σύμφωνα με τον Arafat. «Στην Ουκρανία δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση, εκτός από το ότι η πυρκαγιά συνεχίζεται (…). Φυσικά, αναλύοντας την κατάσταση (…) αποφασίστηκε ότι είναι πολύ πιο σωστό να εκκενώσουμε την περιοχή που ενδέχεται να υποστεί τις συνέπειες», πρόσθεσε.

Προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι και τα 16 μέλη του τουρκικού πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο. Κανείς από αυτούς δεν τραυματίστηκε και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ουκρανικές πυροσβεστικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν για να σβήσουν τη φωτιά. Οι αρχές δήλωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής εκτίμηση των ζημιών μόλις η φωτιά κατασβεστεί πλήρως.

Τούρκοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές.