Θραύσματα από ουκρανικά drones έπληξαν την Πέμπτη τον πυρηνικό σταθμό του Νοβοβορόνεζ στη νοτιοδυτική Ρωσία, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του, σύμφωνα με τον διευθυντή της ρωσικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

«Περίπου οκτώ drones κατευθύνθηκαν, γι’ αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, προς τον πυρηνικό σταθμό του Νοβοβορόνεζ», δήλωσε ο Αλεξέι Λικατσόφ σε συνέντευξη Τύπου. Όπως ανέφερε, τα drones καταρρίφθηκαν, ωστόσο «μερικά συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές στον γενικό μηχανισμό διανομής».

Για προληπτικούς λόγους, τρεις μονάδες του σταθμού αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο και η παραγωγική τους ισχύς μειώθηκε κάτω από το 50%, διευκρίνισε ο ίδιος. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν γρήγορα, επιτρέποντας την επαναφορά της λειτουργίας του σταθμού σε πλήρη ισχύ.

Ο πυρηνικός σταθμός του Νοβοβορόνεζ βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.