Εκκένωση του χωριού Πλάουρου στη Ρουμανία, απέναντι από την Οδησσό, διέταξαν οι αρχές της χώρας, μετά από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 4.000 τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας.

A village in Romania was evacuated after a Russian drone struck a Turkish gas tanker near the Ukrainian coast. The impact caused the ship to catch fire, and the risk of an explosion remains high, EuroNews reports. Local authorities said residents were evacuated from the village… pic.twitter.com/aRGc9wtPQw — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 17, 2025

Τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν ότι πρόκειται για ρωσική επιδρομή, ενώ προειδοποιούν για τον κίνδυνο μεγάλης έκρηξης λόγω του φορτίου του πλοίου.

Το τουρκικό πλοίο ORINDA φλέγεται, αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail, στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές και στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή έκδοση Deniz Haber, και τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το πλοίο και είναι ασφαλή.