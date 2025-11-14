Το διυλιστήριο Σαράτοφ στη Ρωσία, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα, σταμάτησε την πρωτογενή διύλιση πετρελαίου στις 11 Νοεμβρίου, μετά από επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς από δύο πηγές του κλάδου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το διυλιστήριο ενδέχεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας έως το τέλος του μήνα, καθώς οι ζημιές θεωρούνται εκτεταμένες.

Η Ουκρανία έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις με drones εντός ρωσικού εδάφους, στοχεύοντας διυλιστήρια, αποθήκες και αγωγούς καυσίμων. Στόχος, σύμφωνα με το Κίεβο, είναι να πλήξει τη βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας.

Επιθέσεις και εκρήξεις στο διυλιστήριο

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προκάλεσε πλήγματα στο διυλιστήριο του Σαράτοφ, αναφέροντας πως οι επιθέσεις οδήγησαν σε εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή.

Νέα επίθεση σημειώθηκε και σήμερα, με τον ουκρανικό στρατό να δηλώνει ότι έπληξε ξανά εγκατάσταση διύλισης στην περιοχή Σαράτοφ, προκαλώντας εκρήξεις και φωτιά. Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανέφερε ακόμη ότι επλήγη και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων κοντά στην πόλη Ένγκελς.

Ο κυβερνήτης της περιοχής επιβεβαίωσε ότι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν ζημιές σε αστικές υποδομές νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Εκτεταμένες ζημιές και αντιδράσεις

Σύμφωνα με πηγές και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να έχει τυλιχθεί στις φλόγες μία μεγάλη δεξαμενή του διυλιστηρίου. Η εταιρεία Rosneft, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό του περιστατικού.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου CDU-6, η μοναδική μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας του διυλιστηρίου, ενδέχεται να έχει καταστραφεί. Η ημερήσια δυναμικότητά της ανέρχεται σε περίπου 20.000 μετρικούς τόνους ή 147.000 βαρέλια πετρελαίου.

Παραγωγική σημασία του διυλιστηρίου

Το 2004 το διυλιστήριο Σαράτοφ επεξεργαζόταν 5,8 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2,2% της συνολικής επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας. Την ίδια χρονιά παρήγαγε 1,9 εκατ. τόνους ντίζελ, 1,2 εκατ. τόνους βενζίνης και 1 εκατ. τόνους πετρελαίου καύσης.