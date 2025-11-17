Τρεις χειμώνες ρωσικών επιθέσεων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας τους έμαθαν, λίγο πολύ, τους Ουκρανούς πώς να ζουν στο σκοτάδι, με τη βοήθεια power bank και φακών. Εκείνο που έκανε την κατάσταση υποφερτή ήταν η σταθερή ροή φυσικού αερίου που κρατούσε την κουζίνα αναμμένη και τα καλοριφέρ ζεστά. Ενώ πλησιάζει ο τέταρτος χειμώνας του πολέμου, ωστόσο, η Ρωσία έχει επεκτείνει τις επιθέσεις της και στις ουκρανικές υποδομές φυσικού αερίου, χτυπώντας πηγές, αποθήκες, αγωγούς και άλλα κρίσιμα μέρη. Αφού δεν κατάφερε να υποτάξει την Ουκρανία βυθίζοντάς την στο σκοτάδι, προσπαθεί τώρα να το καταφέρει βυθίζοντάς την στο κρύο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Ουκρανία ενδέχεται να αντιμετωπίσει τον σκληρότερο χειμώνα που έχει ζήσει μετά την ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022. Το φυσικό αέριο – λέει στους «New York Times» ο Σεργκέι Κορέτσκι, διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, της κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου – χρησιμεύει ως πηγή θέρμανσης και καύσιμη ύλη για το μαγείρεμα στο 80% των ουκρανικών νοικοκυριών. Τα περισσότερα συγκροτήματα διαμερισμάτων βασίζονται σε συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με φυσικό αέριο.

7 χτυπήματα σε ένα μήνα

Ο λόγος για τον οποίο η Μόσχα απέφευγε να χτυπήσει το δίκτυο φυσικού αερίου της Ουκρανίας τα πρώτα τρία χρόνια του πολέμου, είναι επειδή χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Την 1η Ιανουαρίου του 2025, ωστόσο, η ροή ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας σταμάτησε και η Ρωσία έστρεψε τα πυρά της στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της χώρας. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Naftogaz, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, drones και πύραυλοι κατέστρεψαν περίπου το 40% της ουκρανικής ικανότητας παραγωγής φυσικού αερίου. Ο άμεσος αντίκτυπος όμως ήταν περιορισμένος καθώς η Naftogaz πέρασε το καλοκαίρι επισκευάζοντας τις υποδομές και, μέχρι τον Σεπτέμβριο, είχε αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγική της ικανότητα. Τον Οκτώβριο, όμως, η Ρωσία ανανέωσε τις επιθέσεις της, χτυπώντας ακόμη πιο άγρια.

Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε στους «New York Times» πως εγκαταστάσεις της Naftogaz χτυπήθηκαν επτά φορές τον περασμένο μήνα σε επιθέσεις που κατέστρεψαν το 60% της παραγωγικής ικανότητας. Ορισμένες πόλεις αντιμετώπισαν προσωρινά ελλείψεις σε φυσικό αέριο. Οι πρόσφατες επιθέσεις οδήγησαν σε πολύωρες διακοπές ρεύματος. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν οι επιθέσεις συνεχιστούν, εκατομμύρια άνθρωποι θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν τις κατοικίες τους τους ζεστές.

Εξού και ο αγώνας δρόμου της Naftogaz να εισαγάγει αρκετά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του χειμώνα.