Ένα δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Δανίας στη χρονική περίοδο που μυστηριώδεις υπερπτήσεις drones προκάλεσαν διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία της χώρας, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε δεδομένα από τον εξειδικευμένο ναυτιλιακό ιστότοπο Vesselfon.

Ύποπτο για εμπλοκή σε αυτές τις εισβολές, το πλοίο αυτό, που τελεί υπό τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ακινητοποιηθεί για ημέρες στα ανοικτά των γαλλικών ακτών. Φέροντας σημαία Μπενίν, το πλοίο παρέμεινε στα ανοικτά των ρωσικών ακτών από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου πριν διασχίσει τη Βαλτική Θάλασσα στα δυτικά.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο The Maritime Executive, το πλοίο, με την ονομασία “Pushpa” ή “Boracay”, μπορεί να χρησίμευσε ως “πλατφόρμα εκτόξευσης” ή “τέχνασμα” κατά τη διάρκεια των εισβολών drones στα ανοικτά της Δανίας, οι οποίες έγιναν από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Αυτές οι υπερπτήσεις έχουν θέσει υπό έντονη πίεση τη Δανία, η οποία φιλοξενεί την άτυπο σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται σήμερα στην Κοπεγχάγη και μια διευρυμένη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής αύριο Πέμπτη, ενώ τα περιστατικά έχουν θορυβήσει και την Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει αυξανόμενες εντάσεις με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα λεπτομερή δεδομένα από το VesselFinder, το δεξαμενόπλοιο μήκους 244 μέτρων, το οποίο απέπλευσε από την Ινδία στις αρχές Αυγούστου, παρέμεινε αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του ρωσικού χωριού Ουστ-Λούγκα μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν απέπλευσε για το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στην άλλη πλευρά του Κόλπου της Φινλανδίας. Στη συνέχεια, παρέμεινε στον τερματικό σταθμό πετρελαίου για περίπου δέκα ώρες πριν κατευθυνθεί δυτικά.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, την πρώτη ημέρα των μυστηριωδών υπερπτήσεων drones πάνω από δανικά αεροδρόμια, έφτασε στα ανοιχτά των ακτών της Πολωνίας και της Σουηδίας και στη συνέχεια στα ανοιχτά των δανικών ακτών. Στις 23 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 06:00 ώρα Ελλάδας, εντοπίστηκε νότια του δανικού νησιού Λόλαντ, πριν πλεύσει προς το Στενό της Μεγάλης Ζώνης, το οποίο εκτείνεται παράλληλα με την ηπειρωτική Δανία.

Τη νύχτα της 25ης Σεπτεμβρίου, βρισκόταν περίπου 160 χλμ δυτικά της Δανίας, πριν χαράξει πορεία στις 15:35 (ώρα Ελλάδας) για τη Μάγχη για να φτάσει στον Ατλαντικό και να συνεχίσει το ταξίδι του νότια.

Στις 28 Σεπτεμβρίου στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), άλλαξε εντελώς κατεύθυνση και κατευθύνθηκε προς τις γαλλικές ακτές, όπου σταμάτησε στα ανοικτά των ακτών του Σαιν-Ναζαίρ (δυτικά).

Έπειτα από αναφορά του Γαλλικού Ναυτικού, τα γαλλικά δικαστήρια ξεκίνησαν δικαστική έρευνα εναντίον του για «μη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την εθνικότητα/σημαία του πλοίου» και «άρνηση συμμόρφωσης».