Ο Φινλανδός βουλευτής και πρώην αρχηγός των αμυντικών δυνάμεων Γιάρμο Λίντμπεργκ παρατήρησε κατά τη διάρκεια ειδικής εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης και ιστοσελίδας Yle ότι υπήρξαν τρεις βλάβες καλωδίων στη Βαλτική τον τελευταίο χρόνο, οι οποίες αφορούσαν όλα φορτηγά πλοία ή δεξαμενόπλοια με άγκυρες που έλειπαν.

«Φαίνεται ύποπτο ότι τεράστιες άγκυρες θα μπορούσαν να συρθούν κατά μήκος ενός ανώμαλου βυθού χωρίς το πλοίο να το αντιληφθεί», δήλωσε ο Λίντμπεργκ, προσθέτοντας ότι τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν την ευπάθεια των καλωδίων και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Η Εσθονία ξεκίνησε ναυτική επιχείρηση για την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας την Παρασκευή, μετά την υποψία δολιοφθοράς ενός άλλου καλωδίου στη Βαλτική Θάλασσα από πλοίο που ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Τα εν λόγω καλώδια μεταφέρουν ενέργεια κυρίως από την Φινλανδία στην Εσθονία και σπανίως καλύπτουν ενεργειακές ανάγκες της Φινλανδίας.

Την Πέμπτη, οι φινλανδικές αρχές κατέσχεσαν το ρωσικό πετρελαιοφόρο Eagle S, αφού η αστυνομία της χώρας ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με την υποψία εμπλοκής του «σκιώδους στόλου», μιας ομάδας πλοίων που εμπορεύονται ρωσικά καύσιμα που τελούν υπό κυρώσεις. Η κατηγορία με την οποία θα κατηγορηθεί το πλήρωμα του Eagle S, εφόσον υπάρξουν στοιχεία, θα είναι αυτή του διακεκριμένου βανδαλισμού.

Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #NATO will enhance its military presence in the Baltic Sea.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ενισχύσει την παρουσία του στη Βαλτική Θάλασσα μετά την ύποπτη δολιοφθορά αυτή την εβδομάδα ενός υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας και τεσσάρων καλωδίων διαδικτύου.

«Συμφωνήσαμε με την Εσθονία και επικοινωνήσαμε επίσης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι επιθυμία μας είναι να έχουμε μια ισχυρότερη παρουσία του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ σε συνέντευξη Τύπου, όπως μεταφέρει το Reuters.

Ο Ρούτε ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι «το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στη Βαλτική Θάλασσα», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Η ακτοφυλακή της Σουηδίας δήλωσε ότι έχει αυξήσει την επιτήρηση της κυκλοφορίας των πλοίων, αναπτύσσοντας αεροσκάφη και σκάφη και συντονίζοντας με άλλα έθνη.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η κατάσχεση του πλοίου που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο από τη Φινλανδία δεν το απασχολεί ιδιαίτερα. Στο παρελθόν, η Ρωσία έχει αρνηθεί την εμπλοκή της σε οποιοδήποτε περιστατικό με τις υποδομές της Βαλτικής. Η Εσθονία δήλωσε ότι το πολεμικό της ναυτικό περιφρουρεί το καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας Estlink 1 που εξακολουθεί να λειτουργεί.

If there is a threat to the critical undersea infrastructure in our region, there will also be a response.

Estonian Defense Forces @Kaitsevagi have launched a naval operation to protect the EstLink 1 undersea cable.

https://t.co/xzjbAH8ISf

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 27, 2024