Το «περίφημο» στιγμιότυπο από την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, όταν ο 19χρονος τότε Μπάρον Τραμπ πλησίασε τον απερχόμενο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και του ψιθύρισε κάτι στο αυτί, έλυσε σήμερα το μυστήριο.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Έρικ Τραμπ, αποκάλυψε στην εκπομπή «The Megyn Kelly Show» ότι το περιβόητο ψίθυρο ήταν κάτι ευγενικό και θετικό, όπως: «Συγχαρητήρια και καλή σας επιτυχία».

Ο Έρικ Τραμπ περιέγραψε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν τότε δημιουργήσει φημολογία, με «ειδικούς» να υποστηρίζουν πως ο Μπάρον είχε πει κάτι προσβλητικό στον Μπάιντεν. Στην πραγματικότητα, όπως εξήγησε, ο Μπάρον δεν είναι τύπος που προκαλεί αντιπαραθέσεις και είναι «πραγματικά πολύ καλό παιδί».

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της σύντομης επαφής, ο Μπάιντεν χαμογέλασε, πριν υιοθετήσει πιο σοβαρή έκφραση, αντικατοπτρίζοντας τη σύντομη αλλά ευγενική ανταλλαγή λόγων με τον νεαρό Τραμπ.