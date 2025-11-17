Το «περίφημο» στιγμιότυπο από την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, όταν ο 19χρονος τότε Μπάρον Τραμπ πλησίασε τον απερχόμενο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και του ψιθύρισε κάτι στο αυτί, έλυσε σήμερα το μυστήριο.
Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Έρικ Τραμπ, αποκάλυψε στην εκπομπή «The Megyn Kelly Show» ότι το περιβόητο ψίθυρο ήταν κάτι ευγενικό και θετικό, όπως: «Συγχαρητήρια και καλή σας επιτυχία».
Ο Έρικ Τραμπ περιέγραψε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν τότε δημιουργήσει φημολογία, με «ειδικούς» να υποστηρίζουν πως ο Μπάρον είχε πει κάτι προσβλητικό στον Μπάιντεν. Στην πραγματικότητα, όπως εξήγησε, ο Μπάρον δεν είναι τύπος που προκαλεί αντιπαραθέσεις και είναι «πραγματικά πολύ καλό παιδί».
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της σύντομης επαφής, ο Μπάιντεν χαμογέλασε, πριν υιοθετήσει πιο σοβαρή έκφραση, αντικατοπτρίζοντας τη σύντομη αλλά ευγενική ανταλλαγή λόγων με τον νεαρό Τραμπ.
Barron shakes hands with Joe Biden and Kamala Harris after the swearing-in ceremony pic.twitter.com/FnbYrRXKju
— Charlie Spiering (@charliespiering) January 20, 2025
- Πολωνία: Η Ρωσία μας οδηγεί σε πόλεμο προειδοποιεί ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων – «Στήνει μηχανισμούς υπονόμευσης»
- «Εδώ Πολυτεχνείο»: Η Τ. Μοροπούλου, μία από τις φωνές πίσω από τη φράση, αφηγείται στα «ΝΕΑ» όσα έζησε (Βίντεο)
- Λύθηκε το «περίφημο» μυστήριο: Τι ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν στην ορκωμοσία του πατέρα του