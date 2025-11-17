Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει εντός της ημέρας ψηφοφορία για το αμερικανικό σχέδιο απόφασης που υιοθετεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας. Η Ουάσιγκτον ασκεί έντονες πιέσεις, προειδοποιώντας πως αν δεν εγκριθεί το κείμενο, υπάρχει κίνδυνος επανέναρξης των εχθροπραξιών.

Το σχέδιο, που αποτέλεσε αντικείμενο μακρών διαπραγματεύσεων, «υποστηρίζει» την πρωτοβουλία Τραμπ, η οποία επέτρεψε την εφαρμογή μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου. Η εκεχειρία αυτή έβαλε προσωρινό τέλος στη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς, που μαίνεται στη Γάζα από το 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου εκείνου του έτους.

Σύμφωνα με το κείμενο που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, το σχέδιο «εξουσιοδοτεί» τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ΔΔΣ), με εντολή να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα» για να εκπληρώσει την αποστολή της, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο. Η δύναμη αυτή θα συνεργάζεται με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για την ασφάλεια των συνόρων, θα συμβάλει στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, στην προστασία των αμάχων και στην εκπαίδευση παλαιστινιακής αστυνομίας.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία αναφορά στη σύνθεση της δύναμης. Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων, που αποτέλεσε τη βάση της πρόσφατης συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς, προβλέπει επίσης τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πιο πρόσφατη εκδοχή του σχεδίου, που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), κάνει για πρώτη φορά αναφορά σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Το κείμενο αναφέρει πως, μετά τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και την ανοικοδόμηση της Γάζας, «μπορεί να υπάρξουν οι συνθήκες για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους».

Η προοπτική αυτή απορρίπτεται κατηγορηματικά από την κυβέρνηση του Ισραήλ. «Η αντίθεσή μας σε οποιοδήποτε κράτος της Παλαιστίνης σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ρωσικές ενστάσεις και διπλωματικές διεργασίες

Η Ρωσία παρουσίασε δικό της ανταγωνιστικό σχέδιο απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πρόταση δεν προχωρά αρκετά στο ζήτημα της λύσης των δύο κρατών. Το ρωσικό κείμενο δεν προβλέπει τη δημιουργία επιτροπής ειρήνης ούτε την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης, αλλά ζητά από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να παρουσιάσει εναλλακτικές επιλογές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τις ρωσικές κινήσεις «προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια» και ενίσχυσαν τις διπλωματικές τους επαφές για να εξασφαλίσουν την έγκριση του Συμβουλίου. «Οποιαδήποτε άρνηση να υποστηριχθεί η απόφαση αυτή είναι ψήφος υπέρ της συνέχισης της κυριαρχίας των τρομοκρατών της Χαμάς ή υπέρ της επανέναρξης του πολέμου με το Ισραήλ», προειδοποίησε ο αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, σε άρθρο του στην Washington Post.

Η Ουάσιγκτον τόνισε ότι το σχέδιο χαίρει ευρείας υποστήριξης, δημοσιοποιώντας κοινή δήλωση με το Κατάρ, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ινδονησία, το Πακιστάν, την Ιορδανία και την Τουρκία.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν πως, παρά τις ρωσικές ενστάσεις και τους δισταγμούς ορισμένων μελών του Συμβουλίου, το αμερικανικό σχέδιο είναι απίθανο να απορριφθεί. «Οι Ρώσοι γνωρίζουν ότι, αν και πολλά μέλη θα ακολουθήσουν τη γραμμή των ΗΠΑ, συμμερίζονται τις ανησυχίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο προώθησης του σχεδίου», σχολίασε ο αναλυτής Ρίτσαρντ Γκόουαν του International Crisis Group.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, «το πιο πιθανό είναι η Κίνα και η Ρωσία να απέχουν, να εκφράσουν τον σκεπτικισμό τους και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν τις ΗΠΑ να προσπαθούν να εφαρμόσουν το σχέδιο».