Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο συνεχίζοντας να επιβάλλει περιορισμούς στη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, όπου ο πληθυσμός αντιμετωπίζει κρίσιμη έλλειψη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, σύμφωνα με ανώτερη αξιωματούχο του ΟΗΕ.

Σε συνέντευξή της στις Βρυξέλλες, η αναπληρώτρια επίτροπος της UNRWA, Ναταλί Μπουκλί, τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα –συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των ΗΠΑ– πρέπει να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση του Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη είσοδος βοήθειας στη Γάζα.

Η Μπουκλί ανέφερε ότι η υπηρεσία διαθέτει επαρκή αποθέματα τροφίμων, σκηνών και άλλων ειδών για έως και 6.000 φορτηγά. Όπως υπογράμμισε, «καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και ο λιμός πλήττει τον πληθυσμό, είναι κρίσιμο όλη αυτή η βοήθεια να εισέλθει χωρίς καθυστέρηση».

Εκτίμησε ότι μόλις το ήμισυ –«αν φτάνει καν τόσο»– των 500 έως 600 φορτηγών που απαιτούνται καθημερινά καταφέρνουν να περάσουν στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την ίδια, το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, «δεν συμμορφώνεται με το διεθνές ανθρωπιστικό και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», επικαλούμενη τη Συνθήκη της Γενεύης και γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) που υποχρεώνει το Ισραήλ να εξασφαλίζει στους κατοίκους των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών τα απαραίτητα για την επιβίωση.

Οι σχέσεις Ισραήλ – UNRWA και η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου

Η απόφαση του ICJ, που εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου, αναφέρει ότι το Ισραήλ οφείλει να συνεργάζεται με την UNRWA και δεν τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί περί έλλειψης ουδετερότητας ή διείσδυσης μελών της Χαμάς στην υπηρεσία. Το Ισραήλ είχε διακόψει τις σχέσεις του με την UNRWA, κατηγορώντας την για «συστηματική» κατάχρηση των εγκαταστάσεών της από τρομοκράτες. Εννέα υπάλληλοι απολύθηκαν μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, αλλά, σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι ευρύτερες κατηγορίες δεν αποδείχθηκαν.

Η Μπουκλί δήλωσε ότι δεν έχει καμία ένδειξη πως το Ισραήλ προτίθεται να αλλάξει την πολιτική μη επικοινωνίας με την υπηρεσία. Η UNRWA ιδρύθηκε το 1948 για να στηρίξει τους 700.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες του πολέμου που ακολούθησε τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και σήμερα εξυπηρετεί 5,9 εκατομμύρια πρόσφυγες στην περιοχή.

«Δεν είναι η ώρα να καταρρεύσει η UNRWA», υπογράμμισε η αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «είμαστε αναντικατάστατοι, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να καλύψει το κενό».

Χρηματοδότηση και πολιτική προοπτική

Στις Βρυξέλλες, η Μπουκλί συζήτησε με αξιωματούχους της ΕΕ το χρηματοδοτικό έλλειμμα των 200 εκατ. δολαρίων που αντιμετωπίζει η υπηρεσία έως τον Μάρτιο. Όπως σημείωσε, η ύπαρξη της UNRWA οφείλεται στην αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να βρει πολιτική λύση στη σύγκρουση.

Για πρώτη φορά μετά τις συμφωνίες του Όσλο το 1993, διαφαίνεται ελπίδα για μια βιώσιμη πολιτική λύση, είπε. Προειδοποίησε ωστόσο ότι «αν χαθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία, ούτε οι Ισραηλινοί ούτε οι Παλαιστίνιοι θα ζήσουν ποτέ ειρηνικά».

Η ίδια κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ασκήσουν «ηθική πίεση στο Ισραήλ», ώστε να προωθηθεί η συμφιλίωση, τονίζοντας ότι «η στρατιωτική ισχύς δεν φέρνει ειρήνη».

Η κατάσταση στη Γάζα και τα παιδιά των συγκρούσεων

Αναφερόμενη στην κατάσταση στη Γάζα, η Μπουκλί περιέγραψε τις επιθέσεις και τις απώλειες που υπέστησαν οι εργαζόμενοι της UNRWA μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των προσπαθειών ειρήνευσης γίνεται «εκτός των παραδοσιακών εργαλείων του ΟΗΕ», χωρίς σαφείς όρους αναφοράς ή καθορισμένο πλαίσιο.

Η UNRWA παρέχει μερικές ώρες εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης σε περίπου 40.000 παιδιά μέσω 280 προσωρινών χώρων μάθησης σε καταφύγια της Γάζας. Ωστόσο, η λειτουργία της εμποδίζεται, καθώς οι ισραηλινές αρχές δεν επιτρέπουν την είσοδο ακόμη και βασικών σχολικών ειδών, όπως στυλό και τετράδια.

Τα παιδιά αυτά έχουν υποστεί ανείπωτα τραύματα, με συνεχή μετακινήσεις, απώλειες συγγενών, πείνα και βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας που επικαλείται η UNICEF, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου τουλάχιστον 2.596 παιδιά είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους, ενώ 53.724 είχαν χάσει τον έναν.

Η Μπουκλί προειδοποίησε ότι χωρίς ελπίδα για το μέλλον, «τα ορφανά της Γάζας δεν θα έχουν τίποτα να χάσουν», προσθέτοντας πως αν δεν υπάρξει προοπτική, «δεν μπορεί να αποκλειστεί η δημιουργία νέων ένοπλων ομάδων ή ακόμη χειρότερων εξελίξεων».

