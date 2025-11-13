Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παραδώσουν τη σορό Ισραηλινού ομήρου στις 20:00 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Εάν ολοκληρωθεί η μεταφορά, τότε στη Γάζα θα συνεχίσουν να κρατούνται οι σοροί τριών ομήρων.

Η Ισλαμική Τζιχάντ, που είναι σύμμαχος της Χαμάς και που επίσης απήγαγε ομήρους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ότι η σορός ανακτήθηκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 ομήρους, που βρίσκονται εν ζωή και κρατούνταν στη Γάζα, με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και κρατουμένους του πολέμου, που κρατούνται από το Ισραήλ.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την επιστροφή των σορών 28 ομήρων με αντάλλαγμα τα λείψανα 360 μαχητών.