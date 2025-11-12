Σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μελάνι Σιράζ φαίνεται να στρέφει το κεφάλι της για κλάσματα του δευτερολέπτου και να ρίχνει ένα «θανατηφόρο» βλέμμα προς τη Μις Παλαιστίνη Νατίν Αγιούμπ, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στα διεθνή καλλιστεία. Στο στιγμιότυπο, η Αγιούμπ χαμογελά πλατιά, ενώ η Ισραηλινή καλλονή την κοιτάζει φαινομενικά «άγρια και υποτιμητικά».

Το βίντεο έκανε αστραπιαία τον γύρο του διαδικτύου και η Σιράζ δέχθηκε σφοδρή κριτική από χρήστες, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν «ζηλιάρα», «πικραμένη» και ακόμη και «Μις Γενοκτονία».

Οι εξηγήσεις της Μελάνι Σιράζ

Μετά τον σάλο, η Μελάνι Σιράζ διέψευσε τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι δεν αγριοκοίταξε τη Μις Παλαιστίνη, αλλά κοιτούσε τις άλλες διαγωνιζόμενες που ανέβαιναν στη σκηνή.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, την οποία επικαλείται η Times of Israel, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή.»

Η υπερβολική χρήση δραματικής γλώσσας σε στιγμές καθημερινές, ειδικά όταν παραμορφώνει την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη.

Ελπίζω να το ξανασκεφτείτε πριν επιλέξετε τη δημοσιότητα εις βάρος άλλων».

Λίγο πριν το περιστατικό, η Σιράζ είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο κατηγορούσε χωρίς να κατονομάζει τη Μις Παλαιστίνη για προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς σχετικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, γεγονός που ενέτεινε περαιτέρω τις αντιδράσεις.

Το μήνυμα της Νατίν Αγιούμπ

Η Νατίν Αγιούμπ η πρώτη Παλαιστίνια που συμμετέχει ποτέ στα Miss Universe, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της:«Με τιμά το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στο Miss Universe.»

Στέκομαι ως φωνή για κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί που ο κόσμος πρέπει να δει.

Δεν είμαστε μόνο ο πόνος μας είμαστε ανθεκτικότητα, ελπίδα και η καρδιά μιας πατρίδας που ζει μέσα από εμάς».

Τέλος, αν και οι δύο διαγωνιζόμενες τοποθετήθηκαν η καθεμία από τη δική της πλευρά, οι διοργανωτές των Miss Universe δεν έχουν εκδώσει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

