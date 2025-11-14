Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων συστημάτων πυραύλων, τα οποία θα ενταχθούν σε ένα προγραμματισμένο αντιεροπορικό σύστημα άμυνας τύπου «θόλου», σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση του σχεδίου και μίλησαν στο Reuters.

Η Αθήνα έχει ανακοινώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς ανακάμπτει από την οικονομική κρίση χρέους της περιόδου 2009-2018 και προσπαθεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία, τον ιστορικό της αντίπαλο, σημειώνει το Reuters.

Περίπου 3 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντι-drone συστήματος, που θα ονομάζεται «Ασπίδα του Αχιλλέα». Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει την προμήθεια νέων μαχητικών stealth, φρεγατών και υποβρυχίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

36 συστήματα PULS και η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυραυλικού πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν κατά περίπου 25% στο έργο.

Το κόστος των 36 συστημάτων PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή εταιρεία Elbit (ESLT.TA), εκτιμάται στα 650 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, τα συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Η Ελλάδα και το Ισραήλ διατηρούν στενές οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και λειτουργούν από κοινού ένα κέντρο εκπαίδευσης πιλότων στη νότια Ελλάδα, αναφέρει το Reuters.

Δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Αντικατάσταση ρωσικών συστημάτων

Η Ελλάδα, η οποία ήδη διαθέτει αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, σχεδιάζει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικής κατασκευής OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024, η Αθήνα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων συστημάτων πυροβολικού από το Ισραήλ, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις είχαν αναβληθεί λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο.

