Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν να περάσει ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέρ του «διορθωμένου» σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Guardian αποκαλύπτει ότι υπάρχει αμερικανικό πλάνο για μακροχρόνια διχοτόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με αυτό, στη Γάζα θα δημιουργηθεί μια «πράσινη ζώνη», κάτω από ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση και η «κόκκινη ζώνη», η οποία θα παραμείνει ως έχει, δηλαδή γεμάτη με ερείπια βομβαρδισμένων κτιρίων.

Οι ξένες δυνάμεις θα αναπτυχθούν αρχικά παράλληλα με τους Ισραηλινούς στρατιώτες στην ανατολική Γάζα, αφήνοντας την κατεστραμμένη Λωρίδα χωρισμένη από την υπάρχουσα «Κίτρινη Γραμμή» που ορίζει την περιοχή η οποία ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα που αποτυπώνουν τα σχέδια των ΗΠΑ και είδε ο Guardian και πηγές που ενημερώθηκαν για τα αμερικανικά σχέδια.

Μάλιστα, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, αναρωτήθηκε με νόημα: «Θα θέλατε να ισχύει για ολόκληρη, ε;».

«Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Δεν θα είναι εύκολο», είπε ο ίδιος.

Πώς σκοπεύουν οι ΗΠΑ να διχοτομήσουν τη Γάζα

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί παλαιστινιακή κυριαρχία

Το βρετανικό μέσο σχολιάζει ότι «τα σχέδια του αμερικανικού στρατού εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να μετατρέψει την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα σε μια διαρκή πολιτική λύση με παλαιστινιακή κυριαρχία σε όλη τη Γάζα, όπως είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ».

«Τα σχέδια για το μέλλον της Γάζας αλλάζουν με ιλιγγιώδη ρυθμό, αντανακλώντας μια χαοτική, αυτοσχέδια προσέγγιση για την επίλυση μιας από τις πιο περίπλοκες και δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον κόσμο και την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και στέγης, σε δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους», γράφει χαρακτηριστικά ο Guardian.

Μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες οι ΗΠΑ προωθούσαν την ανοικοδόμηση περιφραγμένων καταυλισμών για μικρές ομάδες Παλαιστινίων, που περιγράφονταν σαν «εναλλακτικές ασφαλείς κοινότητες» (ASC), τα σχέδια αυτά εγκαταλείφθηκαν αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αυτό είναι μια στιγμιαία αποτύπωση ενός σχεδίου που προτάθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή», σχολίασε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Έχουν ήδη προχωρήσει πέρα από αυτό», πρόσθεσε.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν επανειλημμένα εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το μοντέλο ASC, δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για την αλλαγή των αμερικάνικων σχεδίων.