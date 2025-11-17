Ο επικεφαλής της FEMA Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον υπέβαλε την παραίτησή του, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, πληροφορία που επιβεβαίωσαν και άλλα αμερικανικά μέσα επικαλούμενα κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο 60χρονος Ρίτσαρντσον, πρώην πεζοναύτης, είχε αναλάβει τη διοίκηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης τον Μάιο, αντικαθιστώντας τον Κάμερον Χάμιλτον. Ο τελευταίος είχε απολυθεί επειδή αντιτάχθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη διάλυση της υπηρεσίας.

Η αποχώρησή του έρχεται μετά τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των φονικών πλημμυρών του Ιουλίου στο Τέξας, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 130 άνθρωποι. Σύμφωνα με το CNN, τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά την καταστροφή ο Ρίτσαρντσον βρισκόταν σε διακοπές και δεν είχε επικοινωνία με τις υπηρεσίες.

Ο ίδιος υποστήριξε αργότερα ενώπιον βουλευτών ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του συντόνιζε τις επιχειρήσεις αρωγής μέσω τηλεφώνου. Επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές περίπου δέκα ημέρες μετά το συμβάν, αφού είχαν ήδη μεταβεί εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Νωρίτερα, τον Ιούνιο, είχε προκαλέσει αντιδράσεις με τη δήλωσή του ότι δεν γνώριζε πως στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει περίοδος κυκλώνων. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διευκρίνισε τότε ότι η φράση ειπώθηκε «σε χιουμοριστικό πλαίσιο».

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι επιθυμεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες της FEMA, θεωρώντας πως η διαχείριση κρίσεων θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη των πολιτειακών αρχών.

(Με πληροφορίες από CNN και Washington Post)