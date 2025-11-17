Απίστευτα επεισόδια σημειώθηκαν στην Αργεντινή, κατά τη διάρκεια της ημιτελικής ρεβάνς των play-offs ανόδου μεταξύ της Deportivo Madryn και της Deportivo Morón. Το ματς εξελίχθηκε σε ένα απόλυτο χάος λίγα δευτερόλεπτα μετά το τέλος του, με τους παίκτες των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε σφοδρή συμπλοκή στο κέντρο του γηπέδου.

Η Deportivo Morón είχε πάρει προβάδισμα στη σειρά με το 1-0 της πρώτης αναμέτρησης, όμως η Madryn απάντησε με δικό της 1-0 στη ρεβάνς και πήρε την πρόκριση στον τελικό, χάρη στην καλύτερη θέση της στην κανονική διάρκεια.

Η ένταση που υπήρχε σε όλη τη διάρκεια του ματς ξέφυγε πλήρως μετά το τελικό σφύριγμα. Ποδοσφαιριστές και από τις δύο πλευρές αντάλλαξαν χτυπήματα, με τη συμπλοκή να μεταφέρεται σε όλον τον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει διαστάσεις γενικευμένης μάχης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν άμεσα. Με χρήση σπρέι πιπεριού και χημικών προσπάθησαν να διαλύσουν τους ποδοσφαιριστές και να επαναφέρουν την τάξη, την ώρα που οι εικόνες έκαναν τον γύρο της χώρας προκαλώντας σοκ.

Η ομοσπονδία της Αργεντινής αναμένεται να εξετάσει το περιστατικό και να ανακοινώσει αυστηρές ποινές για τους εμπλεκόμενους.