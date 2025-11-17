Ο Πολ Μακάρτνεϊ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα «σιωπηλό» μουσικό κομμάτι τον Δεκέμβριο, με αφορμή την επανέκδοση ενός επίσης «βουβού» άλμπουμ, στο οποίο συμμετέχουν γνωστά ονόματα όπως ο Χανς Ζίμερ και η Κέιτ Μπους. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην καταγγελία ενός σχεδίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη που, σύμφωνα με τους δημιουργούς, υπονομεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το νέο έργο του Μακάρτνεϊ, με τίτλο “(Bonus Track)”, είναι το πρώτο που παρουσιάζει μετά από πέντε χρόνια. Πρόκειται για μια ηχογράφηση διάρκειας δύο λεπτών και 45 δευτερολέπτων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε «άδειο στούντιο» και περιλαμβάνει μόνο ήχους από μαγνητική ταινία και χτύπους.

Η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 8 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της επανέκδοσης σε βινύλιο του άλμπουμ “Is This What We Want“, όπως ανακοίνωσε η ομώνυμη οργάνωση στην ιστοσελίδα της.

Καλλιτεχνική διαμαρτυρία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης

Περισσότεροι από 1.000 καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Άνι Λένοξ, ο Ντέιμον Άλμπαρν, οι Jamiroquai και ο Μαξ Ρίχτερ, συμμετείχαν στο «βουβό» αυτό άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2025. Μέσα από τη δράση αυτή, καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να «μην νομιμοποιήσει τη μουσική λεηλασία προς όφελος των επιχειρήσεων ΤΝ».

«Το άλμπουμ περιλαμβάνει ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε άδεια στούντιο και αίθουσες θεαμάτων, αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο που οι προτάσεις της κυβέρνησης θα είχαν, κατά την άποψή μας, στα μέσα διαβίωσης των μουσικών», αναφέρουν οι διοργανωτές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα διατεθούν μόλις 1.000 αντίτυπα σε βινύλιο.

Αντιδράσεις στη βρετανική μουσική βιομηχανία

Ο 83χρονος Μακάρτνεϊ έχει ήδη συνυπογράψει, μαζί με 400 ακόμη καλλιτέχνες όπως ο Έλτον Τζον, οι Coldplay και η Dua Lipa, ανοικτή επιστολή με την οποία ζητούν από την κυβέρνηση να προστατεύσει τη βρετανική μουσική βιομηχανία.

Η κυβέρνηση των Εργατικών προωθεί νομοσχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί το 2026 και προβλέπει εξαίρεση στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να διευκολυνθεί η χρήση δημιουργικού περιεχομένου για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με βάση την πρόταση, οι τεχνολογικές εταιρείες δεν θα χρειάζεται να λαμβάνουν άδεια από τους δημιουργούς ούτε να τους αποζημιώνουν, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σύμφωνα με έρευνα της ένωσης UK Music, που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, δύο στους τρεις καλλιτέχνες και παραγωγούς θεωρούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί άμεσα την επαγγελματική τους πορεία.