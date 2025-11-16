Η FIFA έκανε γνωστό σήμερα (16/11) πως ενισχύει σημαντικά τις δράσεις της για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής τοξικότητας που στοχεύει ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους, αποκαλύπτοντας ότι το επιβλαβές περιεχόμενο έχει αυξηθεί αισθητά και ότι ολοένα και περισσότεροι χρήστες παραπέμπονται στις αστυνομικές Αρχές.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ενημέρωσε πως η Υπηρεσία Προστασίας Κοινωνικών Δικτύων (SMPS) έχει καταγράψει πάνω από 30.000 υβριστικές αναρτήσεις από την αρχή του 2025 — μέρος ενός συνόλου που ξεπερνά τις 65.000 από την πρώτη εφαρμογή του εργαλείου το 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έντεκα άτομα από Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ έχουν ήδη αναφερθεί στις Αστυνομικές υπηρεσίες το 2025 για περιστατικά κακοποίησης κατά τη διάρκεια διοργανώσεων της FIFA, ενώ μία υπόθεση έχει σταλεί έως και στην Ιντερπόλ. Παράλληλα, οι εθνικές ομοσπονδίες ενημερώθηκαν ώστε να κινηθούν και σε τοπικό επίπεδο.

Η FIFA ανακοίνωσε ακόμη ότι έχει προσθέσει σε «μαύρη λίστα» χρήστες που έχουν ταυτοποιηθεί για ακραία προσβλητική συμπεριφορά, στερώντας τους τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για μελλοντικά τουρνουά ή εκδηλώσεις της ομοσπονδίας.

Η SMPS εφαρμόστηκε σε αρκετές διοργανώσεις μέσα στο 2025, ανάμεσά τους και στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με 32 ομάδες στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, η υπηρεσία παρακολούθησε 2.401 λογαριασμούς, αξιολόγησε 5,9 εκατομμύρια posts, εντόπισε 179.517 για περαιτέρω έλεγχο και ανέφερε 20.587 απευθείας στις πλατφόρμες.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα:

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να παραμένει ένας ασφαλής και ανοιχτός χώρος, είτε στο γήπεδο είτε στις κερκίδες είτε στο διαδίκτυο. Η κακοποίηση δεν έχει θέση στο άθλημά μας και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με ομοσπονδίες και αρχές για να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι».

Η SMPS λειτουργεί συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με ανθρώπινη αξιολόγηση, εντοπίζοντας και μπλοκάροντας ρατσιστικό, απειλητικό ή επιθετικό περιεχόμενο, προστατεύοντας παράλληλα παίκτες και φιλάθλους από τη διαδικτυακή παρενόχληση.