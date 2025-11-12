Ο Σέρτζιο Μάρκι, πρόεδρος της FIFPRO, της μεγαλύτερης ένωσης ποδοσφαιριστών στον κόσμο, εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της FIFA και του προέδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο, με επιστολή του στην ισπανική εφημερίδα «AS».

«Το 2025 φτάνει στο τέλος του και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα για τα οποία προειδοποιούσαμε χρόνια», τονίζει ο Μάρκι, προσθέτοντας ότι οι υποσχέσεις και οι ανακοινώσεις της FIFA αποδείχθηκαν «κενά λόγια» χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος της FIFPRO καταγγέλλει τη διαχείριση των αγωνιστικών ημερολογίων, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των παικτών. «Βλέπουμε ατελείωτες σεζόν με αγώνες κάθε τρεις ημέρες ή και λιγότερο, εξαντλητικά ταξίδια και ελάχιστο χρόνο ανάρρωσης. Οι ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζονται ως ανεξάντλητοι πόροι, ενώ οι μισθοί και οι συμβάσεις παραβιάζονται επανειλημμένα».

«Η FIFA επέλεξε ποιον να ακούσει και ποιον να φιμώσει, αποκλείοντας σωματεία και παίκτες. Πρόκειται για δομική διάκριση και αντιδημοκρατική πρακτική», ανέφερε ο Μάκρι, στρέφοντας τα «βέλη» του και κατά της FIFA, για την αγνόηση της FIFPRO κατά τη διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων σε συναντήσεις στο Μαρόκο.

«Σκοπός μου είναι η ευημερία των παικτών σε όλα τα επίπεδα και σε όλο τον κόσμο. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στη θυσία όσων το καθιστούν δυνατό», καταλήγει τονίζοντας τη δέσμευσή του για την υπεράσπιση των ποδοσφαιριστών.

Η καταγγελία αυτή, έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της FIFPRO για τον αποκλεισμό της από τη συνάντηση του Ραμπάτ, όπου η FIFA παρουσίασε συμφωνία για το διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο, θέμα κρίσιμο για την υγεία και την προστασία των ποδοσφαιριστών!