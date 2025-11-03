Πάνω από 26.000 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές από 68 χώρες συμμετείχαν στην ψηφοφορία για την κορυφαία 11άδα του 2025, το μόνο παγκόσμιο βραβείο που αποφασίζεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους παίκτες.

Άνδρες: Δυναστεία Παρί και νεαρό αστέρι στη Μπαρτσελόνα

Η ομάδα ανδρών κυριαρχείται από τα αστέρια της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε το τρεμπλ φέτος, με τέσσερις παίκτες στην 11άδα.

Τερματοφύλακας: Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν / Μάντσεστερ Σίτι, Ιταλία)

Αμυντικοί: Βίρτζιλ φαν Ντάικ (Λίβερπουλ, Ολλανδία), Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρόκο), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν, Πορτογαλία)

Μέσοι: Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης, Αγγλία), Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι, Αγγλία), Πέδρι (Μπαρτσελόνα, Ισπανία), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν, Πορτογαλία)

Επιθετικοί: Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν, Γαλλία), Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλλία), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Λαμίν Γιαμάλ, που σε ηλικία μόλις 18 ετών γίνεται ο νεότερος παίκτης που μπαίνει ποτέ στην κορυφαία 11άδα, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Κιλιάν Μπαπέ από το 2018, όταν ήταν 19.

Γυναίκες: Η Αγγλία κυριαρχεί και η Λούσι Μπρόνζ γράφει ιστορία

Στην 11άδα των γυναικών, η Αγγλία είναι το πιο εκπροσωπούμενο έθνος, με τέσσερις παίκτριες. Η αμυντικός Λούσι Μπρόνζ της Τσέλσι σημείωσε την όγδοη της συμμετοχή στην κορυφαία 11άδα, ξεπερνώντας την Γουέντι Ρενάρ που έχει επτά.

Τερματοφύλακας: Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι, Αγγλία)

Αμυντικοί: Όνα Μπατλέ (Μπαρτσελόνα, Ισπανία), Μίλι Μπράιτ (Τσέλσι, Αγγλία), Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι, Αγγλία), Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ, Αγγλία)

Μέσοι: Αϊτάνα Μπονμάτι (Μπαρτσελόνα, Ισπανία), Γκιζλάνε Τσεμπάκ (Μπανταλόνα / Αλ Χιλάλ, Μαρόκο), Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Επιθετικοί: Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ, Ζάμπια), Κλόε Κέλι (Μάντσεστερ Σίτι / Άρσεναλ, Αγγλία), Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ, Αγγλία)

Αυτή η διαδικασία της FIFPRO επιβεβαιώνει ότι τα μεγάλα αστέρια αναγνωρίζονται από τους ίδιους τους συναδέλφους τους, ενώ τα νέα ταλέντα, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, καταφέρνουν να αφήσουν ήδη το στίγμα τους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.