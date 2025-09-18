Με τεσσάρα ξεκίνησε η Παρί Σεν Ζερμέν την υπεράσπιση του τίτλου της. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης διέλυσε με 4-0 την Αταλάντα στο «Parc des Princes» για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, μία αγωνιστική πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.

Μόλις στο 3′ ο Μαρκίνιος με πλασέ από ασίστ του Ρουίθ έκανε το 1-0, με τους γηπεδούχους να κάνουν ό,τι θέλουν στη συνέχεια. Ο Καρνεζέκι έσωσε σε ευκαιρίες των Μέντες, Μπαρκολά ενώ στο 10′ εκείνος και το δοκάρι απέτρεψαν το δεύτερο γκολ σε σουτ του Χακίμι.

Ούτε ο Ρουίθ στο 21′ κατάφερε να νικήσει τον Καρνεζέκι ενώ στο επόμενο λεπτό ο Μπαρκολά σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ. Τελικά το 2-0 ήρθε στο 39′ με ωραίο σουτ του Κβαρατσχέλια έξω από την περιοχή. Στο 43′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Μπαρκολά εκτέλεσε άσχημα και ο Καρνεζέκι μπλόκαρε.

Η Παρί μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος και στο 51′ ο Μέντες με τρομερή ενέργεια και δυνατό σουτ έγραψε το 3-0. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια και με τη συμπλήρωση 90 λεπτών ο Ράμος με άψογο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο γκολ του Μαρκίνιος «έκοψε» τα πόδια των παικτών της Αταλάντα και όλα έγιναν πιο απλά για την Παρί.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η ποιότητα της Παρί είναι σε άλλο επίπεδο και ήταν ικανή να της δώσει μία άνετη νίκη στην πρεμιέρα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μούσα ήταν ο χειρότερός του γηπέδου με πολλά λάθη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολη διαιτησία για τον Σάρερ που δεν είχε προβλήματα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε να παρέμβει στη φάση του 43′ για το πέναλτι της Παρί.

ΣΚΟΡΕΡ:

3′ Μαρκίνιος, 39′ Κβαρατσχέλια, 51′ Μέντες, 90′ Ράμος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (75’ Ζαμπάρνι), Ρουίθ (55’ Ζαΐρ Εμερί), Νέβες (58’ Γκονσάλο Ράμος), Βιτίνια, Μαγιουλού (55’ Κανγκ Ιν Λι), Κβαρατσχέλια (74’ Εμπαγέ), Μπαρκολά.

Αταλάντα: Καρνεζέκι, Ντζιμσίτι (75’ Μπρεσιανίνι), Χίεν, Κοσουνού, Μπερνασκόνι, Μπελανόβα, Ντε Ρόουν, Μούσα (75’ Σκαλβίνι, 85’ Άχανορ), Πάσαλιτς, Μαλντίνι (46’ Κρστόβιτς), Ντε Κετελάρε (46’ Σάμαρντζιτς)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Τη 2η αγωνιστική η Παρί παίζει εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα (1/10, 22:00) ενώ η Αταλάντα υποδέχεται την Μπριζ (30/9, 19:45).