Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα της Λοριάν, μένοντας στο 1-1 και χάνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της κορυφής της Ligue 1. Ωστόσο, η απώλεια των βαθμών δεν ήταν το μοναδικό αρνητικό της βραδιάς. Ο Ντεζιρέ Ντουέ αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο ημίχρονο, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο των Παριζιάνων.

Ο 20χρονος Γάλλος εξτρέμ υπέστη θλάση στον δεξί οπίσθιο μηριαίο και, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες. Ο τραυματισμός του αποτελεί μεγάλο πισωγύρισμα, καθώς ο Ντουέ είχε μόλις επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου μετά από απουσία ενάμιση μήνα λόγω προβλήματος στη γάμπα.

Στα λίγα παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί, ο νεαρός εξτρέμ είχε δείξει εξαιρετική φόρμα, μετρώντας 3 γκολ και 1 ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές, προσφέροντας ταχύτητα και ενέργεια στα άκρα. Η νέα του απουσία περιορίζει σημαντικά τις επιθετικές επιλογές του Λουίς Ενρίκε, τη στιγμή που η Παρί μπαίνει σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα με κρίσιμους αγώνες σε εγχώριο πρωτάθλημα και Champions League.