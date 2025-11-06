Η FIFA εγκαινιάζει το Βραβείο Ειρήνης, μια διάκριση που φιλοδοξεί να σταθεί ως εναλλακτικό θεσμό απέναντι στο Νόμπελ Ειρήνης. Το βραβείο θα απονεμηθεί για πρώτη φορά στις 5 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται ένας από τους βασικούς υποψηφίους, λόγω του ρόλου του στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αλλά και της προσωπικής του σχέσης με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Σε έναν ολοένα και πιο ασταθή και διχασμένο κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωριστεί η συμβολή όσων εργάζονται για την ειρήνη και ενώνουν τους ανθρώπους με πνεύμα ειρήνης», δήλωσε ο Ινφαντίνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μιλούσε για τον Τραμπ.

Το βραβείο θα απονέμεται κάθε χρόνο «εκ μέρους των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο», ενώ ο πρώτος πιθανός νικητής θεωρείται ο Τραμπ, λόγω της εμπλοκής του σε διεθνείς συμφωνίες και ειρηνευτικές προσπάθειες σε περιοχές σε εμπόλεμη κατάσταση.

Η στενή σχέση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Ινφαντίνο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις πιθανότητές του, ιδιαίτερα μετά την απογοήτευση που ένιωσε όταν δεν έλαβε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.