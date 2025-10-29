Μετά την επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, η FIFA και η πλατφόρμα DAZN ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επόμενη μεγάλη κίνηση στη στρατηγική συνεργασία τους: την παγκόσμια επανεκκίνηση του FIFA+, που θα είναι διαθέσιμη το 2026.

Η νέα συνεργασία στοχεύει στο να μετατρέψει το FIFA+ σε μια παγκόσμια πλατφόρμα-σταθμό για το ποδόσφαιρο, προσφέροντας στους φιλάθλους μια εξατομικευμένη εμπειρία και πρόσβαση σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, τόσο ζωντανά όσο και κατ’ απαίτηση.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει περιεχόμενο από περισσότερα από 100 πρωταθλήματα ανδρών, γυναικών και εθνικών ομάδων, συνδυάζοντας ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικά στιγμιότυπα και κάλυψη από τα παρασκήνια. Παράλληλα, θα προσφέρει πολυγλωσσική ενημέρωση με ωριαία δελτία ειδήσεων, εβδομαδιαίες αναλύσεις, ντοκιμαντέρ, συνεντεύξεις και σειρές που αναδεικνύουν κάθε πτυχή του παιχνιδιού.

Η πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα θα είναι δωρεάν για όλους παγκοσμίως, με δυνατότητα επιλογής premium περιεχομένου επί πληρωμή. Οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν τα τελευταία γκολ, αναλυτικά στατιστικά, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και να συνδέονται με άλλους οπαδούς μέσα από περιεχόμενο που δημιουργείται από influencers και ιστορίες από τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Το FIFA+ θα αξιοποιήσει τη διεθνή εμβέλεια και την τεχνολογική εμπειρία του DAZN, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες μάρκετινγκ και το ευρύ χαρτοφυλάκιο δικαιωμάτων της FIFA. Το νέο κανάλι προγραμματίζεται να είναι πλήρως λειτουργικό το 2026, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προσφέροντας μια πρωτοφανή ψηφιακή εμπειρία στους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο.