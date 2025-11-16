«Πάγωσαν» όλοι στο ντέρμπι του NCAA ανάμεσα στο Μέριλαντ και το Μαρκέτ. Ο κορυφαίος σέντερ του Μέριλαντ, Φαρέλ Πέιν, υπέστη έναν από τους πιο σοκαριστικούς τραυματισμούς της σεζόν.

Ο Πέιν βρήκε ελεύθερο διάδρομο, απογειώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά, ξεσηκώνοντας συμπαίκτες και εξέδρα. Όμως, όταν κρεμάστηκε από τη στεφάνη, έχασε την ισορροπία του και προσπάθησε να προσγειωθεί. Μόλις άφησε τα χέρια του, πάτησε στο παρκέ και τα πόδια του λύγισαν προς τα μέσα.

Ο νεαρός σωριάστηκε στο παρκέ ουρλιάζοντας από τον πόνο, σοκάροντας παίκτες και θεατές. Το γήπεδο «πάγωσε», ενώ οι κραυγές του ακούστηκαν παντού. Το φορείο μπήκε αμέσως στο παρκέ και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

La imagen terrible de la jornada es la durísima lesión de PHARRELL PAYNE, el pívot de Maryland. Todavía por determinar el alcance de la misma, lo cierto es que la caída es absolutamente brutal. pic.twitter.com/49zjUk4nGR — Enrique Peidro (@epeidro) November 16, 2025

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του, Μπαζ Γουίλιαμς, δήλωσε ότι το μέγεθος της ζημιάς παραμένει άγνωστο. Με βάση τη σοκαριστική εικόνα, οι φόβοι είναι μεγάλοι για τον Πέιν, ο οποίος προορίζεται για το NBA Draft του 2026.